Bollettino Covid-19: i dati relativi a oggi 17 settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Bollettino coronavirus anche oggi traccia un aumento dei contagi e dei decessi in Italia. Di seguito i dati aggiornati ad oggi 17 settembre 2020 Nuovo Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei contagi di ieri, anche oggi si conta un aumento anche dei decessi. Più 1585 i casi e più 13 i morti. Inoltre aumenta anche la paura. Infatti secondo uno studio un italiano su tre, con l'arrivo dell'autunno, ha paura di non riuscire a distinguere i sintomi dell'influenza stagionale da quelli del Covid-19. I dati di oggi 17 settembre 2020 • CASI +1585 su 101773 tamponi (ieri +1452 su ...

