Bollettino Coronavirus del 17 Settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) In data 17 Settembre l'incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,50%) con 293.025 contagiati totali, 215.954 dimissioni/guarigioni (+689) e 35.658 deceduti (+13); 41.413 infezioni in corso (+881). Elaborati 101.773 tamponi (ieri 100.607); 1.585 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,55% (ieri 1,44%). Ricoverati con sintomi 2.348 (+63); terapie intensive +5 (212). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 281; Campania 195; Lazio 181; Toscana 119; Emilia Romagna 110; Veneto 109; Sicilia 96; P.A. Trento 76. In Lombardia curva +0,27% (ieri +0,15%) con 21.757 tamponi (ieri 17.831) e 281 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,29% (ieri 0,89%); 104.080 contagiati totali; ricoverati +8 (272); terapie intensive +2 (32); decessi +1 (16.906). Vediamo l'andamento dei ricoverati e delle terapie intensive (t.i.) a livello nazionale. Nel periodo 1-16 ...

