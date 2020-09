Bimba muore a 5 anni durante la lezione di danza: 'I medici dicevano che sveniva perché era gelosa del fratello' (Di giovedì 17 settembre 2020) I medici dicevano che era solo gelosia ma Miriam è morta a 5 anni. La piccola Miriam Laezza è stata stroncata da un infarto mentre era a lezione di danza, a Cardito, Napoli,. Secondo l'autopsia si è ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) Iche era solo gelosia ma Miriam è morta a 5. La piccola Miriam Laezza è stata stroncata da un infarto mentre era adi, a Cardito, Napoli,. Secondo l'autopsia si è ...

