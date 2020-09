Bielorussia, Tikhanovskaya incontrerà lunedì Ministri Ue (Di giovedì 17 settembre 2020) La leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikanovskaya incontrerà lunedì mattina i Ministri esteri Ue. L’annuncio è arrivato dal portavoce dell’alto rappresentante Ue. Svetlana Tikanovskaya incontrerà nella giornata di lunedì, in una… L'articolo Bielorussia, Tikhanovskaya incontrerà lunedì Ministri Ue proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) La leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikanovskaya incontrerà lunedì mattina iesteri Ue. L’annuncio è arrivato dal portavoce dell’alto rappresentante Ue. Svetlana Tikanovskaya incontrerà nella giornata di lunedì, in una… L'articoloincontrerà lunedìUe proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Tikhanovskaya Bielorussia, Tikhanovskaya incontra Quartapelle e Boldrini: «L’Italia ci aiuti di più» Corriere della Sera Bruxelles. Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce il presidente Lukashenko

Le elezioni presidenziali in Bielorussia dello scorso 9 agosto si sono svolte "in flagrante violazione di tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale" e per questo motivo il Parlamento eu ...

Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce il presidente Lukashenko

Con 574 voti favorevoli il Parlamento europeo ha respinto i dati ufficiali delle elezioni bielorusse del 9 agosto e dichiarato che non riconoscerà più il presidente uscente Lukashenko ...

Bielorussia: leader opposizione incontra ministri Ue lunedì

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - "L'alto rappresentante Ue Josep Borrell ospiterà lunedì mattina a Bruxelles una riunione informale con Svetlana Tikhanovskaya" leader dell'opposizione bielorussa "e i mini ...

