Bielorussia, perché vacilla l’ultima dittatura europea (Di giovedì 17 settembre 2020) Aleksandr Lukašenko è al potere dal 1994. Dopo le contestate elezioni dello scorso agosto, i bielorussi hanno cominciato a manifestare per la democrazia. Il presidente ha reagito con la repressione. Il video di Le Monde. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Aleksandr Lukašenko è al potere dal 1994. Dopo le contestate elezioni dello scorso agosto, i bielorussi hanno cominciato a manifestare per la democrazia. Il presidente ha reagito con la repressione. Il video di Le Monde. Leggi

lauraboldrini : In #Bielorussia #Lukashenko si accanisce contro le donne leader dell’opposizione. Parlare con la comunità bielor… - Satryland59 : RT @e_guarducci: Mi chiedevo chi fossero quei 37 contrari all’emissione di sanzioni nei confronti di #Lukashenko per come sta opprimendo la… - custer_gen : @Europarl_IT INUTILE GIRARCI INTORNO LE SANZIONI VERSO #bielorussia #Lukashenko #Putin #Russia CHE MANIFESTANO INC… - Agricolturabio1 : RT @e_guarducci: #Lukashenko è al potere in #Bielorussia da quasi trent’anni. Ha iniziato sin da subito a reprimere qualunque forma di diss… - Agricolturabio1 : RT @e_guarducci: Mi chiedevo chi fossero quei 37 contrari all’emissione di sanzioni nei confronti di #Lukashenko per come sta opprimendo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia perché «Lukashenko ora è la spina nel fianco di Putin» Panorama