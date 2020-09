Bielorussia, Parlamento Ue chiede nuove elezioni e sanzioni contro Lukashenko. “Non lo riconosceremo” (Di giovedì 17 settembre 2020) Con 574 voti favorevoli, 37 voti contrari e 82 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per contestare l’esito delle elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto scorso, poiché le elezioni “si sono svolte in grave violazione degli standard internazionalmente riconosciuti”. Il Parlamento ha inoltre chiesto sanzioni contro il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. L’Ue non riconoscerà Lukashenko come presidente della Bielorussia dopo la fine del suo mandato il 5 novembre, si legge nella risoluzione. L’Eurocamera “esprime il proprio sostegno al Consiglio di coordinamento istituito in Bielorussia” e ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Con 574 voti favorevoli, 37 voti contrari e 82 astensioni, ileuropeo ha adottato una risoluzione per contestare l’esito dellepresidenziali indel 9 agosto scorso, poiché le“si sono svolte in grave violazione degli standard internazionalmente riconosciuti”. Ilha inoltre chiestoil presidente bielorusso Aleksandr. L’Ue non riconosceràcome presidente delladopo la fine del suo mandato il 5 novembre, si legge nella risoluzione. L’Eurocamera “esprime il proprio sostegno al Consiglio di coordinamento istituito in” e ...

