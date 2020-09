Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko ma la Lega si astiene (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Cinquecentosettantaquattro favorevoli, 37 contrari e 82 astensioni al voto sulle sanzioni per le autorita’ bielorusse: il Parlamento europeo e’ stato quasi unanime nella sua richiesta alle altre istituzioni europee. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Cinquecentosettantaquattro favorevoli, 37 contrari e 82 astensioni al voto sulle sanzioni per le autorita’ bielorusse: il Parlamento europeo e’ stato quasi unanime nella sua richiesta alle altre istituzioni europee.

pfmajorino : La Lega si è astenuta. Che schifo. Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezi… - lucianonobili : Il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione molto dura sulla #bielorussia: non riconosce la vittoria di… - repubblica : Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezioni - VaniaDelli : RT @lucianonobili: Il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione molto dura sulla #bielorussia: non riconosce la vittoria di #Lukashenko… - alinatede : RT @repubblica: Bielorussia, il Parlamento europeo non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezioni [aggiornamento delle 15:25] https://t.c… -