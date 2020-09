Bicicletta Elettrica: le migliori da comprare (Di giovedì 17 settembre 2020) La Bicicletta Elettrica – chiamata anche e-bike – è diventata un vero e proprio fenomeno di massa! Questi veicoli sono pratici, leggeri, di facile manutenzione e a basso costo: insomma, come detto dal New York leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di giovedì 17 settembre 2020) La– chiamata anche e-bike – è diventata un vero e proprio fenomeno di massa! Questi veicoli sono pratici, leggeri, di facile manutenzione e a basso costo: insomma, come detto dal New York leggi di più...

Ultime Notizie dalla rete : Bicicletta Elettrica Trovata dalla polizia e restituita ai proprietari una costosa bici elettrica Valledaostaglocal.it Trovata dalla polizia e restituita ai proprietari una costosa bici elettrica

Una bicicletta elettrica è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione della questura di Aosta. La dueruote, del valore di oltre ...

Scooter elettrici e moto a batteria di design

Gli scooter elettrici per città e le moto a batteria da usare nelle gite fuoriporta sono arrivati nei concessionari per sostituire le due ruote a benzina. Ecco i nuovi modelli minimalisti, di design o ...

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, appuntamento in piazza del Popolo a Pesaro

PESARO – In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile il Comune di Pesaro, insieme alla Protezione Civile, ha organizzato una giornata dedicata alla modalità di spostamento green. S ...

