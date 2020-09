Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III: per Eddie Murphy è un "film atroce" (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo Eddie Murphy, Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III è un film così "atroce" che ha fatto si che il suo personaggio fosse bandito da hollywood. Durante un'intervista nel 2006 dello show Inside the Actors Studio Eddie Murphy ha detto che Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III è un film "atroce" e una tale vergogna che "il suo personaggio fu bandito da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) SecondoCop III - UnIII; uncosì "" che ha fatto si che il suo personaggio fosse bandito da hollywood. Durante un'intervista nel 2006 dello show Inside the Actors Studioha detto cheCop III - UnIII; un" e una tale vergogna che "il suo personaggio fu bandito da ...

Terzo appuntamento della saga di "Beverly Hills Cop" con Eddie Murphy nella prima serata di giovedì 17 settembre. Alle 21,10 andrà in onda appunto "Beverly Hills Cop 3", per la regia di John Landis. N ...

