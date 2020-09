Bergoglio a genitori di figli Lgbt: "Papa li ama così come sono" (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriele Laganà Le parole di Papa Francesco dopo l’Udienza generale con un gruppo di mamme e papà con figli Lgbt dell'associazione "Tenda di Gionata" "Il Papa ama i vostri figli così come sono, perché sono figli di Dio". Queste le parole di Francesco al termine dell'Udienza generale tenutasi ieri con un gruppo di genitori, circa 40, con figli Lgbt dell'associazione "Tenda di Gionata". come riferisce Avvenire, Mara Grassi, vicepresidente dell'associazione insieme al marito Agostino Usai, ha donato al Pontefice il volume "genitori fortunati", tradotto in spagnolo per l'occasione, che riassume ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriele Laganà Le parole diFrancesco dopo l’Udienza generale con un gruppo di mamme e papà condell'associazione "Tenda di Gionata" "Ilama i vostri, perchédi Dio". Queste le parole di Francesco al termine dell'Udienza generale tenutasi ieri con un gruppo di, circa 40, condell'associazione "Tenda di Gionata".riferisce Avvenire, Mara Grassi, vicepresidente dell'associazione insieme al marito Agostino Usai, ha donato al Pontefice il volume "fortunati", tradotto in spagnolo per l'occasione, che riassume ...

