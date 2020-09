Bellaria Film Festival 2020 | presentata la nuova edizione

(Di giovedì 17 settembre 2020) La 38esimadelin programma dal 23 al 27 settembreal Cinema Teatro Astra diIgea Marina: scopriamolo insieme! La 38esimadelin programma dal 23 al 27 settembreal Cinema Teatro Astra diIgea Marina (RN), è organizzato dalla Cooperativa Le Macchine Celibi con la direzione artistica del produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino per il terzo anno consecutivo. Il Premio alla Carriera a Sandra Milo è nel segno di un omaggio a Federico Fellini, mentre il Premio "Una vita da" va a Tonino Guerra, consegnato al figlio Andrea. In prima nazionale, ...

AlbertoIonna : RT @vittoriale: “Spadò, il danzatore nudo”, il documentario che racconta la vita dell’artista Alberto Spadolini è finalista della 38esima e… - disobbedisco : RT @vittoriale: “Spadò, il danzatore nudo”, il documentario che racconta la vita dell’artista Alberto Spadolini è finalista della 38esima e… - Gandalf1948 : RT @vittoriale: “Spadò, il danzatore nudo”, il documentario che racconta la vita dell’artista Alberto Spadolini è finalista della 38esima e… - BarbarellaLeoni : RT @vittoriale: “Spadò, il danzatore nudo”, il documentario che racconta la vita dell’artista Alberto Spadolini è finalista della 38esima e… - saranolli123 : RT @vittoriale: “Spadò, il danzatore nudo”, il documentario che racconta la vita dell’artista Alberto Spadolini è finalista della 38esima e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellaria Film

NonSoloCinema

Prende il via mercoledì 23 settembre, sotto la direzione artistica di Marcello Corvinoa Bellaria-Igea Marina la 38ma edizione del Bellaria Film Festival. Venti sono le opere in concorso nella sezione ...ANCONA - “Spadò, il danzatore nudo”, il documentario della durata di 45 minuti che racconta la vita dell’artista Alberto Spadolini (Ancona 1907 – Parigi 1972), è finalista della 38esima edizione del B ...“Ho perso con Minter perché mi sono distratto”. Angelo Jacopucci forse darebbe oggi, ormai settantenne, la stessa versione di una notte romagnola di 40 anni fa. Il Clay dei poveri, come lo chiamavano, ...