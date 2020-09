Bellanova ora fa la guerra ai supermercati | «Basta sconti» Un’altra botta alle famiglie italiane

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nonva la sanatoria degli immigrati, ora il ministro delle Politiche Agricole Teresadichiaraai. «Alla grande distribuzione faccio un appello: non voglio più vedere campagne di sconto ripetute, perché quello sconto qualcuno lo sta pagando. O l’imprenditore e i suoi dipendenti o il consumatore perché magari sta acquistando un prodotto che in quel momento paga di meno, ma che poi paga la collettività». Laattacca le grandi catene di distribuzione La ministra renziana ora attacca le grandi catene che vendono prodotti alimentari. Lo scrive Il Tempo in un ampio articolo dal titolo Governo, così fanno laai. Il ministrovuole ...

"Alla grande distribuzione faccio un appello: non voglio più vedere campagne di sconto ripetute, perché quello sconto qualcuno lo sta pagando. O l’imprenditore e i suoi dipendenti o il consumatore per ...Il ministro ieri in visita ad Orbetello ha incontrato anche il presidente dei Pescatori che le ha illustrato i problemi da affrontare ...La ministra Teresa Bellanova in tour fra Viareggio e Orbetello: «Infrastrutture decisive per il rilancio, usiamo i soldi del Recovery Fund» «Più volte, come capo delegazione di Italia Viva nel governo ...