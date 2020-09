Bei | vara maxi-piano da 12 | 6 mld per ripresa post-Covid**

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. - (Adnkronos) - E' unda 12,6 miliardi (il più grande nella sua storia) quello che il Cda della Banca Europea per gli Investimenti ha approvato oggi per una serie di interventi nei settori dei trasporti, dell'energia pulita, dello sviluppo urbano e per gestire la-COVID-19. E in questo pacchetto, il finanziamento più importante - anche qui un record - quello da 2 miliardi di euro per il collegamento ferroviario ad alta velocità Napoli-Bari, il più grande prestito mai concesso della BEI. In dettaglio, oltre a quello per la nostra Tav, gli interventi sono concentrati per 3,1 miliardi per la sanità pubblica e il finanziamento delle imprese COVID-19, per 3,5 miliardi per investimenti del settore privato e schemi di capitale circolante. Dall'inizio ...