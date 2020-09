Beautiful | ecco come e dove vedere la replica della puntata del 17 settembre

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi è andata in onda una nuovadie ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladidel 17. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiLadell’ultimadisarà trasmessa in streaming. Lo streaming, a differenzatelevisiva, permette di risubito la, ma senza la comodità di uno schermoquello del proprio televisore....