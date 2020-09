Beautiful anticipazioni | Liam e Wyatt indagano avvicinandosi finalmente | alla verità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 settembre 2020) Hope sta cercando di decifrare quello che è successo con la piccola Phoebe. Mai immaginerebbe che quella bambina è in realtà sua figlia e così dà la sua interpretazione dei fatti: inizia a credere che la sua defunta figlia in qualche modo voglia mettersi in contatto con lei e lo stia facendo usando il corpo della bambina adottata da Steffy…Ma non avrà nessun altro dubbio? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani 18 settembre 2020. Come avrete visto negli ultimi episodi, Thomas ha mostrato ancora una volta il suo volto peggiore. Flo ha raccontato a Shauna dell’aggressione subita, dicendo di aver paura che il Forrester possa andare ben oltre.inizia ad avere dei sospetti, del resto ha sempre pensato che dietro quella faccia da bravo ragazzo, ...