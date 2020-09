Beautiful | anticipazioni americane | RIDGE e SHAUNA “ripeteranno” le nozze?

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il piano di Quinn Forrester di escludere del tutto Brooke dalla vita dinon accenna ad arrestarsi nelle puntatedi.Leggi anche: Una Vita: MARCIA viene rapita alla sua festa di fidanzamento!Come già vi abbiamo riportato, lo stilista ha finito per sposareFulton a Las Vegas, completamente ubriaco, al punto da non ricordarsi della cerimonia fino a che la nuova consorte non gli ha mostrato un certificato di. Peccato che, oltre allo sposo del tutto brillo, l’unione sia stata resa possibile dal fatto che, istigata dalla Fuller,abbia mandato a Carter Walton, tramite il cellulare di, l’ordine di consegnare in tribunale i documenti del divorzio che lui e Brooke avevano da tempo ...