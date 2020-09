Beach Volley, Europei Jurmala 2020: match rinviati per pioggia (Di giovedì 17 settembre 2020) La pioggia condiziona gli Europei di Beach Volley in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. Gli organizzatori sono infatti stati costretti a posticipare tutto il programma della giornata di giovedì 17 settembre, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Nessuna partita è scesa in campo stamattina e si attendono comunicazioni ufficiali da parte della federazione internazionale. Sportface.it vi terrà aggiornati in merito. Nella giornata odierna sono attese anche le due coppie azzurre presenti nel tabellone maschile. I vice-campioni olimpici Nicolai/Lupo, dopo la sconfitta dell’esordio, sono chiamati al riscatto contro Dollinger/Winter. Prevista anche la partita di Windisch/Carambula, che dopo la vittoria della prima giornata sono opposti a Herrera/Collado. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Lacondiziona glidiin corso di svolgimento a, in Lettonia. Gli organizzatori sono infatti stati costretti a posticipare tutto il programma della giornata di giovedì 17 settembre, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Nessuna partita è scesa in campo stamattina e si attendono comunicazioni ufficiali da parte della federazione internazionale. Sportface.it vi terrà aggiornati in merito. Nella giornata odierna sono attese anche le due coppie azzurre presenti nel tabellone maschile. I vice-campioni olimpici Nicolai/Lupo, dopo la sconfitta dell’esordio, sono chiamati al riscatto contro Dollinger/Winter. Prevista anche la partita di Windisch/Carambula, che dopo la vittoria della prima giornata sono opposti a Herrera/Collado.

sportface2016 : #Beachvolley Sospeso per pioggia il programma degli Europei di #Jurmala - Cristian96Milan : RT @manuel94189515: Beach volley serale. ?? Buona serata amici di Twitter. #beachvolley #notte #sport #partita #love ?? - Emanuela306 : RT @cottinaaa: Devo capire se urlare prima per lui che guida in camicia azzurra, lui che gioca a beach volley, lui che scatta foto alla Can… - MariaLe94250315 : RT @TaniaDeAngelis2: Apprezzo molto di più anche il beach volley da oggi. #CanYaman #görünürol ???????????? ?? ?????? ?????????? - SigismondiAnto1 : RT @TaniaDeAngelis2: Apprezzo molto di più anche il beach volley da oggi. #CanYaman #görünürol ???????????? ?? ?????? ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Beach Volley Carambula scatenato: "Adesso l'Europeo, poi mi concentro su Tokyo" La Gazzetta dello Sport Beach volley, Europeo 2020 Jurmala: diluvia sulla Lettonia, ancora tutto fermo

Programma bloccato e rinviato in toto. La forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino ha consigliato agli organizzatori del Campionato Europeo di rinviare le gare in progra ...

Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Diluvia sulla Lettonia: tutto fermo

Programma bloccato e rinviato in toto. La forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino ha consigliato gli organizzatori del Campionato Europeo di rinviare le gare in program ...

Nuoto, beach tennis e tanto altro: ecco il ricco programma dei corsi targati Uisp

GROSSETO – Sono iniziati i corsi organizzati dalla Uisp direttamente nella sede di viale Europa o nella piscina di via Veterani dello Sport. Partendo proprio dalla piscina, la Uisp ha messo in piedi u ...

Programma bloccato e rinviato in toto. La forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino ha consigliato agli organizzatori del Campionato Europeo di rinviare le gare in progra ...Programma bloccato e rinviato in toto. La forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino ha consigliato gli organizzatori del Campionato Europeo di rinviare le gare in program ...GROSSETO – Sono iniziati i corsi organizzati dalla Uisp direttamente nella sede di viale Europa o nella piscina di via Veterani dello Sport. Partendo proprio dalla piscina, la Uisp ha messo in piedi u ...