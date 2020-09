Beach volley, Europei 2020: si torna in campo con tutte le tre coppie azzurre (Di giovedì 17 settembre 2020) Brusca frenata per gli Europei di Jurmala 2020 di Beach volley. Le condizioni meteo avverse, in particolare il forte vento, hanno costretto gli organizzatori a sospendere tutti i match in programma giovedì 17 settembre. Il Beach volley però è uno sport outdoor e gli eventi atmosferici fanno parte del gioco: le coppie torneranno in campo venerdì 18 settembre per recuperare le partite rinviate e proseguire con il programma. I primi azzurri a tornare sulla sabbia saranno Jakob Windisch e Adrian Carambula, che alle 8.30 incontreranno gli spagnoli Herrera/Gavira in un match valido per il girone H. Sempre nel torneo maschile, Paolo Nicolai e Daniele Lupo chiuderanno la Pool E sfidando i tedeschi Dollinger/Winter ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Brusca frenata per glidi Jurmaladi. Le condizioni meteo avverse, in particolare il forte vento, hanno costretto gli organizzatori a sospendere tutti i match in programma giovedì 17 settembre. Ilperò è uno sport outdoor e gli eventi atmosferici fanno parte del gioco: letorneranno invenerdì 18 settembre per recuperare le partite rinviate e proseguire con il programma. I primi azzurri are sulla sabbia saranno Jakob Windisch e Adrian Carambula, che alle 8.30 incontreranno gli spagnoli Herrera/Gavira in un match valido per il girone H. Sempre nel torneo maschile, Paolo Nicolai e Daniele Lupo chiuderanno la Pool E sfidando i tedeschi Dollinger/Winter ...

sportface2016 : #beachvolley #EuroBeachVolley, il programma di venerdì 18 settembre dei match delle tre coppie azzurre - martina_signore : RT @hazinlovewhii: - Niccolò e Brando rivalutati tantissimo - Ludovica mi ha ispirato più di tutti per la voglia di riniziare - momento pre… - hazinlovewhii : - Niccolò e Brando rivalutati tantissimo - Ludovica mi ha ispirato più di tutti per la voglia di riniziare - moment… - Brasciola_9 : Ciabatte pantaloncini Felpone Beach volley sotto la pioggia non ti temo - AlessiaPorched3 : @_SpaceJay___ Mi è capitato da poco di vedere un signore di 86 anni stracciare a beach volley dei ragazzini di 20 anni -