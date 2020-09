Basta balle, così il suv inchioda i fratelli Bianchi: coscienza sporchissima dopo il massacro di Willy? (Di giovedì 17 settembre 2020) I fatti smontano le balle dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, il brutale assassinio di Colleferro. Si scopre infatti che, stando ai verbali, i due avrebbero cercato di nascondere il loro suv in un parcheggio privato, lontano insomma da sguardi indiscreti, dopo il terrificante pestaggio. "La macchina era parcheggiata in largo Cristoforo Colombo 2 in un parcheggio privato di altrui proprietà con il chiaro intento di occultare il veicolo", recita il verbale. Secondo i militari non vi erano ragioni per lasciare l'auto in quel luogo, poiché il archeggio si trova a 300 metri di distanza dal pub dove si erano fermati a bere un caffè: solo a pochi passi si trovano infatti due parcheggi pubblici aperti, vuoti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) I fatti smontano ledeiMarco e Gabriele, accusati di omicidio volontario per la morte diMonteiro Duarte, il brutale assassinio di Colleferro. Si scopre infatti che, stando ai verbali, i due avrebbero cercato di nascondere il loro suv in un parcheggio privato, lontano insomma da sguardi indiscreti,il terrificante pestaggio. "La macchina era parcheggiata in largo Cristoforo Colombo 2 in un parcheggio privato di altrui proprietà con il chiaro intento di occultare il veicolo", recita il verbale. Secondo i militari non vi erano ragioni per lasciare l'auto in quel luogo, poiché il archeggio si trova a 300 metri di distanza dal pub dove si erano fermati a bere un caffè: solo a pochi passi si trovano infatti due parcheggi pubblici aperti, vuoti a ...

NicolaPorro : ?? Dai #banchi alle #aule nuove. È l’ora di dire basta alle tante balle raccontate sulla #scuola. Il video-commento… - ValeMameli : RT @MarceVann: @UnicronPlanetM Esatto: un buon modo per autovalutarsi. ?? Comunque è vero, chi ha sempre in bocca la parola fascista molto… - MarceVann : @UnicronPlanetM Esatto: un buon modo per autovalutarsi. ?? Comunque è vero, chi ha sempre in bocca la parola fascis… - zanzibardy : RT @Teresio_Boccia: Proprio per dirla terra - terra ?? Per quanto riguarda la verità non credo ci sia bisogno di inventarsi nulla... Basta… - dhfmfl2 : RT @Teresio_Boccia: Proprio per dirla terra - terra ?? Per quanto riguarda la verità non credo ci sia bisogno di inventarsi nulla... Basta… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta balle E ora basta balle sul nord Il Foglio Zingaretti a Saviano: «Chi insulta ha fi nito gli argomenti». Già da tempo.

Può un premier raccontare delle palle? Può un presidente del consiglio come Giuseppe Conte raccontare pubblicamente (in questo caso alla tv) delle balle colossali, presentandole come se esse fossero d ...

Basta balle sulla scuola

Domenico Arcuri va in tv ad assicurare che i banchi arriveranno entro ottobre. Peccato che, un mese fa, ci dicesse che sarebbero stati consegnati… ieri! Gli fa eco Giuseppe Conte: “Banchi nuovi a otto ...

Marigliano, Monda (candidato di Oxigeno): basta con trasformisti, riciclati e venduti.

MARIGLIANO - Intervista di Giovanni Villano, al docente, pedagogista, antropologo e storico dell' arte Luigi Monda, candidato con lista ambientalista Oxigeno, presidente del Comitato Proborgo, autore ...

Può un premier raccontare delle palle? Può un presidente del consiglio come Giuseppe Conte raccontare pubblicamente (in questo caso alla tv) delle balle colossali, presentandole come se esse fossero d ...Domenico Arcuri va in tv ad assicurare che i banchi arriveranno entro ottobre. Peccato che, un mese fa, ci dicesse che sarebbero stati consegnati… ieri! Gli fa eco Giuseppe Conte: “Banchi nuovi a otto ...MARIGLIANO - Intervista di Giovanni Villano, al docente, pedagogista, antropologo e storico dell' arte Luigi Monda, candidato con lista ambientalista Oxigeno, presidente del Comitato Proborgo, autore ...