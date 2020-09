Barcellona, Suarez ha superato l’esame di italiano: Juventus più vicina? (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez è in Italia e la Juventus continua a sperare. L’attaccante uruguaiano è atterrato oggi a Perugia per sostenere l’esame d’italiano e ottenere così la cittadinanza, condizione necessaria per poter approdare nel club bianconero. Ad attendere il bomber del Barcellona in aeroporto un gruppetto di tifosi, giornalisti, fotografi e curiosi. Il giocatore però non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è salito su un taxi per recarsi all’Università per Stranieri del capoluogo umbro. L’esame, che si è svolto in forma sia scritta che orale, è stato superato dal calciatore. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Luisè in Italia e lacontinua a sperare. L’attaccante uruguaiano è atterrato oggi a Perugia per sostenere l’esame d’e ottenere così la cittadinanza, condizione necessaria per poter approdare nel club bianconero. Ad attendere il bomber delin aeroporto un gruppetto di tifosi, giornalisti, fotografi e curiosi. Il giocatore però non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è salito su un taxi per recarsi all’Università per Stranieri del capoluogo umbro. L’esame, che si è svolto in forma sia scritta che orale, è statodal calciatore.

