Barcellona, Quique Setién annuncia azioni legali contro i blaugrana: il comunicato (Di giovedì 17 settembre 2020) Con un comunicato congiunto al suo staff, Quique Setién ha annunciato azioni legali contro il Barcellona: i dettagli Quique Setién ha rilasciato un comunicato con il suo staff tecnico formato da Eder Sarabia, Jon Pascua e Fran Soto dopo le ultime notizie circolate sul suo licenziamento dal Barcellona. Setién ha assicurato che «Dopo un mese di assoluto silenzio da parte del consiglio di amministrazione dell’FC Barcelona, ​​e dopo varie richieste da parte nostra, solo ieri abbiamo ricevuto le prime comunicazioni ufficiali, via burofax. Dette comunicazioni rivelano la chiara intenzione della direttiva di non rispettare i propri contratti di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Con uncongiunto al suo staff,Setién hatoil: i dettagliSetién ha rilasciato uncon il suo staff tecnico formato da Eder Sarabia, Jon Pascua e Fran Soto dopo le ultime notizie circolate sul suo licenziamento dal. Setién ha assicurato che «Dopo un mese di assoluto silenzio da parte del consiglio di amministrazione dell’FC Barcelona, ​​e dopo varie richieste da parte nostra, solo ieri abbiamo ricevuto le prime comunicufficiali, via burofax. Dette comunicrivelano la chiara intenzione della direttiva di non rispettare i propri contratti di ...

