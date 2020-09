Barcellona, lo strano caso di Koeman: non può sedersi in panchina per gare ufficiali per colpa di… Setien (Di giovedì 17 settembre 2020) Curiosa indiscrezione che arriva dalla Spagna e che vede il Barcellona e Ronald Koeman protagonisti. Secondo Cadena Cope, il neo allenatore dei blaugrana non potrebbe ancora sedersi in panchina a guidare la squadra. Almeno non in gare ufficiali, come quelle che tra poco più di una settimana vedranno impegnati Messi e compagni.Barcellona: Setien... blocca Koemancaption id="attachment 993503" align="alignnone" width="512" Setien (getty images)/captionDa quanto si apprende, infatti, nonostante Koeman abbia diretto le recenti amichevoli blaugrana, pare che questa eccezione non verrà confermata anche per le partite di Liga. Il motivo è da ricollegarsi al licenziamento di Quique ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Curiosa indiscrezione che arriva dalla Spagna e che vede ile Ronaldprotagonisti. Secondo Cadena Cope, il neo allenatore dei blaugrana non potrebbe ancoraina guidare la squadra. Almeno non in, come quelle che tra poco più di una settimana vedranno impegnati Messi e compagni.... bloccacaption id="attachment 993503" align="alignnone" width="512"(getty images)/captionDa quanto si apprende, infatti, nonostanteabbia diretto le recenti amichevoli blaugrana, pare che questa eccezione non verrà confermata anche per le partite di Liga. Il motivo è da ricollegarsi al licenziamento di Quique ...

