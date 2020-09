Barcellona, il comunicato: ricevute le firme per il voto di sfiducia verso Bartomeu (Di giovedì 17 settembre 2020) “Questa sera, il socio Jordi Farré, promotore del voto di sfiducia verso la Junta Directiva del Barcellona, ha consegnato le firme dei soci del club a sostegno della sua iniziativa alla Oficina de Atencion“. Ben 20.731 firme per il voto di sfiducia verso il presidente Bartomeu e la Junta Directiva. Nella serata odierna, attraverso un comunicato ufficiale da parte del Barcellona, è stata comunicata la consegna delle oltre ventimila firme contro l’attuale numero uno blaugrana. Nel comunicato si citano diversi articoli come “Articolo 55.1: In questo caso, i soggetti passivi del voto di ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) “Questa sera, il socio Jordi Farré, promotore deldila Junta Directiva del, ha consegnato ledei soci del club a sostegno della sua iniziativa alla Oficina de Atencion“. Ben 20.731per ildiil presidentee la Junta Directiva. Nella serata odierna, attraunufficiale da parte del, è stata comunicata la consegna delle oltre ventimilacontro l’attuale numero uno blaugrana. Nelsi citano diversi articoli come “Articolo 55.1: In questo caso, i soggetti passivi deldi ...

