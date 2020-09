Banca Carige – Gasmarine: arriva l’accordo (Di giovedì 17 settembre 2020) Si cerca di rialzare la testa anche se spesso non è facile. Così com’è il caso dei cittadini e delle famiglie, è il caso delle banche che vivono un periodo molto travagliato. La crisi post covid ha messo in difficoltà un po’ tutti gli istituti di credito, che cercano di trovare le contromosse per riportarsi in pista. E per chi ha una base in Italia, forse è anche più facile puntare con decisione nel mercato estero, come nel caso di Banca Carige Un’apertura verso il futuro Portare a scoprire nuovi mercati può essere un’arma decisiva anche per migliorare i conti interni e il settore italiano. Lo sanno bene quelli di Banca Carige, che puntano sul brand e sulla valorizzazione del made in Italy grazie all’accordo con ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) Si cerca di rialzare la testa anche se spesso non è facile. Così com’è il caso dei cittadini e delle famiglie, è il caso delle banche che vivono un periodo molto travagliato. La crisi post covid ha messo in difficoltà un po’ tutti gli istituti di credito, che cercano di trovare le contromosse per riportarsi in pista. E per chi ha una base in Italia, forse è anche più facile puntare con decisione nel mercato estero, come nel caso diUn’apertura verso il futuro Portare a scoprire nuovi mercati può essere un’arma decisiva anche per migliorare i conti interni e il settore italiano. Lo sanno bene quelli di, che puntano sul brand e sulla valorizzazione del made in Italy grazie all’accordo con ...

La pandemia e il codice di settore, la cui entrata in vigore è stata rinviata, hanno acceso i fari sulla disciplina. Per i prossimi mesi è previsto un aumento dei mandati e il rafforzamento delle squa ...

Il mutuo a tasso fisso è il prodotto ideale per chi è alla ricerca di un mutuo e vuole assicurarsi di avere una rata costante per tutta la durata del finanziamento, evitando così ogni pensiero per il ...

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - È iniziata oggi a Milano l'udienza preliminare del procedimento bis all'ex presidente di banca Carige Giovanni Berneschi e altri per la maxi truffa da 22 milioni di euro ai d ...

