Bambino Entra a Scuola Prima Dell’Esito del Tampone | Risulta Positivo

Un Bambino è stato sottoposto al Tampone il 3 settembre. Prima di ricevere l'esito si è recato a Scuola il 7, l'8 e il 9 settembre. Accade in una Scuola dell'infanzia in Brianza. Il 9 settembre la famiglia del Bambino ha ricevuto l'esito, ovvero la positività al Covid-19. L'Amministrazione ha reso nota la situazione. le lezioni sono state sospese e i compagni e i docenti della sezione sottoposti a Tampone.

In quarantena in attesa dell'esito dei tamponi alla rada nella spiaggia di Bosa Marina. Una famiglia di polacchi arrivata mercoledì sera su una barca a vela è stata bloccata dagli uomini dell'ufficio ...

Bambino morto a Manciano, si attende l’autopsia. Il dolore in paese: «È stato uno strazio»

MANCIANO. Sarà disposta nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo del bambino di un anno e mezzo morto due giorni fa nel primo pomeriggio a Manciano, dopo oltre un’ora di tentativi di rianimazione da p ...

Scuola, Ats Milano: "Metà positivi avevano violato isolamento"

"In questi primi giorni" di ripresa delle scuole, dei circa "10 casi di classi isolate" per altrettante positività a Covid-19, "più della metà sono relativi a bambini portati a scuola" pur "in attesa ...

