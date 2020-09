Bambina disabile discriminata a scuola. La Corte dei diritti dell’uomo condanna l’Italia (Di giovedì 17 settembre 2020) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver fornito una adeguata assistenza scolastica ad una minore disabile nei primi anni della scuola primaria. La Bambina era affetta da una forma di autismo. Sono state respinte le ragioni portate in giudizio dell’Avvocatura di Stato che motivava la mancata erogazione del trattamento differenziato sulla base delle restrizioni in termini di risorse previste in legge di stabilità 2011. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’articolo 14 (Divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Diritto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Laeuropea deidell’uomo hato l’Italia per non aver fornito una adeguata assistenza scolastica ad una minorenei primi anni dellaprimaria. Laera affetta da una forma di autismo. Sono state respinte le ragioni portate in giudizio dell’Avvocatura di Stato che motivava la mancata erogazione del trattamento differenziato sulla base delle restrizioni in termini di risorse previste in legge di stabilità 2011. Laeuropea deidell’uomo ha accertato la violazione dell’articolo 14 (Divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea deidell’uomo (Diritto ...

SecolodItalia1 : Bambina disabile discriminata a scuola. La Corte dei diritti dell’uomo condanna l’Italia - frances41413628 : RT @CorriereBN: Gli abitanti del villaggio in India volevano affogarla perché nata #disabile. Invece i genitori la hanno portata in Gran Br… - RobRe62 : RT @CorriereBN: Gli abitanti del villaggio in India volevano affogarla perché nata #disabile. Invece i genitori la hanno portata in Gran Br… - BarbaraMeggetto : RT @CorriereBN: Gli abitanti del villaggio in India volevano affogarla perché nata #disabile. Invece i genitori la hanno portata in Gran Br… - chiccomassetti : RT @CorriereBN: Gli abitanti del villaggio in India volevano affogarla perché nata #disabile. Invece i genitori la hanno portata in Gran Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina disabile Sostegno negato al disabile, per la Corte europea dei diritti dell’uomo lo Stato deve risarcire la famiglia: è discriminante La Tecnica della Scuola Menghi: «Spreco di soldi in falsa accoglienza

«Per rilanciare Macerata, per difendere i più deboli, per promuovere il nostro territorio, per dare finalmente alla nostra città il protagonismo che merita, per una sanità efficiente, competente ed eq ...

Perché sosteniamo gli strumenti europei per sconfiggere il Covid-19

Il 24 aprile scorso, a Ginevra, il Direttore Generale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus e la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen hanno la ...

Disabili, scuole nel caos: mancano all'appello 5mila prof di sostegno

La campagna elettorale ha prevalso sul senso di responsabilità e a pagarne le spese saranno i bambini di asili nido e scuola dell’infanzia del Comune di Napoli. Non si placa l’indignazione per la sedu ...

«Per rilanciare Macerata, per difendere i più deboli, per promuovere il nostro territorio, per dare finalmente alla nostra città il protagonismo che merita, per una sanità efficiente, competente ed eq ...Il 24 aprile scorso, a Ginevra, il Direttore Generale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus e la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen hanno la ...La campagna elettorale ha prevalso sul senso di responsabilità e a pagarne le spese saranno i bambini di asili nido e scuola dell’infanzia del Comune di Napoli. Non si placa l’indignazione per la sedu ...