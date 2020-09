Ballando con le stelle 2020, arrivano le votazioni sui social al posto del televoto (Di giovedì 17 settembre 2020) Ballando con le stelle 2020 si vuole rinnovare nel corso di questa edizione così difficile da mandare in onda. Il pubblico, infatti, non voterà più il proprio concorrente preferito tramite televoto, ma lo farà sui social. Stiamo parlando di Twitter, Facebook e Instagram. La motivazione dietro tale scelta sarebbe il non voler far spendere del denaro agli spettatori durante l’emergenza sanitaria (e non solo) che si sta vivendo. Il nuovo sistema di votazione, infatti, sarà del tutto gratuito e ad annunciarlo è stata proprio Milly Carlucci sul suo profilo ufficiale di Instagram: “Grande novità di quest’anno è quella sulla votazione. Sapete chenoi non vogliamo che voi spendiate soldi per il televoto. Quindi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020)con lesi vuole rinnovare nel corso di questa edizione così difficile da mandare in onda. Il pubblico, infatti, non voterà più il proprio concorrente preferito tramite, ma lo farà sui. Stiamo parlando di Twitter, Facebook e Instagram. La motivazione dietro tale scelta sarebbe il non voler far spendere del denaro agli spettatori durante l’emergenza sanitaria (e non solo) che si sta vivendo. Il nuovo sistema di votazione, infatti, sarà del tutto gratuito e ad annunciarlo è stata proprio Milly Carlucci sul suo profilo ufficiale di Instagram: “Grande novità di quest’anno è quella sulla votazione. Sapete chenoi non vogliamo che voi spendiate soldi per il. Quindi ...

