Baby K senza veli | La cantante infiamma il web con uno scatto da censura

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tra le cantanti più apprezzate dell’ultima estate 2020 è giusto menzionareK che con Chiara Ferragni ha ottenuto un successo davvero straordinario con il brano Non mi basti più. Questa volta però a destare scalpore non è un suo brano ma una sua foto. Scopriamola subito. Una rapper di successo Non tutti … L'articoloLail web con unodaproviene da www.meteoweek.com.

kalyaMail : RT @galax64716705: @orizzontescuola I soliti genitori senza cervello che pensano che la scuola sia il luogo dove parcheggiare i loro figli… - forseinchill : @lilantoz mi incanta vederla ballare nuda senza un tatuaggio pelle scura mentre fuma fa contrasto con la luna odia se la chiami baby - panibbi : RT @galax64716705: @orizzontescuola I soliti genitori senza cervello che pensano che la scuola sia il luogo dove parcheggiare i loro figli… - 123epoli : Bastava farsi assumere come baby sitter fissa, senza sposarlo. Era facile #twittamibeautiful - galax64716705 : @orizzontescuola I soliti genitori senza cervello che pensano che la scuola sia il luogo dove parcheggiare i loro f… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby senza

Soundsblog

«Lei una terrorista e poi giù insulti» è quanto si è sentito dire una pediatra da due genitori, («contrari ai vaccini» dice), di una bimba di 18 mesi dopo aver richiesto un tampone per la loro figlia ...Lo scorso anno, su queste pagine, leggevate la nostra recensione di Baby 2, e leggevate di una grande delusione lasciata da una seconda stagione che non aveva avuto, dal nostro punto di vista, senso d ...L’inserimento del bambino all’asilo nido è un processo che interessa tutta la famiglia. Ecco alcuni consigli utili per superarlo al meglio. A settembre, come ogni anno, ricomincia la scuola e per i p ...