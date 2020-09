Baby 3: trama, cast e curiosità (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ uscita ieri, 16 Settembre, la tanto attesa terza stagione di una delle serie più apprezzate dai giovani! Lo show, prodotto da Netflix Italia, ha raccolto in poche ore grandissimi consensi! La serie italiana prodotta da Netflix ha debuttato nel 2018 e in soli due anni è diventata una delle preferite degli adolescenti! E’ liberamente ispirata allo scandalo delle “Baby squillo” dei Parioli e racconta le vicende diArticolo completo: Baby 3: trama, cast e curiosità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ uscita ieri, 16 Settembre, la tanto attesa terza stagione di una delle serie più apprezzate dai giovani! Lo show, prodotto da Netflix Italia, ha raccolto in poche ore grandissimi consensi! La serie italiana prodotta da Netflix ha debuttato nel 2018 e in soli due anni è diventata una delle preferite degli adolescenti! E’ liberamente ispirata allo scandalo delle “squillo” dei Parioli e racconta le vicende diArticolo completo:3:e curiosità dal blog SoloDonna

Anna Lou Castoldi ha debuttato ieri nel ruolo di Aurora in Baby 3 e forse non tutti sanno ancora che i suoi genitori sono Morgan e Asia Argento. Abbiamo appreso della sua partecipazione alla terza e u ...

Il finale di Baby 3, spiegato

Come finisce Baby 3? Il sesto e ultimo episodio è intitolato “Oltre l’acquario” e porta a termine il viaggio di Ludovica, Chiara, Brando, Fabio, Niccolò e Damiano. A questo link trovate il resoconto c ...

Tra new entry e protagonisti già noti, la serie italiana Netflix si conclude con un cast sorprendente

La trama dell'ultima stagione si ricollega ovviamente alla seconda e anticipa una «resa dei conti». La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro ...

