Azzolina inciampa sulla tesi: Lega, contro la ministra mozione di sfiducia in Senato (Di giovedì 17 settembre 2020) La Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Nel «j'accuse» leghista si censura l'inadeguatezza del titolare del ministero della Pubblica istruzione e «la disastrosa gestione della scuola che sta tenendo in tensione famiglie, studenti e personale». Si imputa al Ministro la responsabilità di non aver fornito «certezza sul proprio destino a 8 milioni di studenti». Oltre a ciò, nell'atto di sfiducia presentato a Palazzo Madama si afferma: «Il Governo non ha alibi e l'incapacità di chi lo rappresenta pesa ormai irrimediabilmente sulla vita e sulla formazione dei nostri ragazzi. Servono risposte immediate, non c'è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Laha depositato inladinei confronti del ministro dell'Istruzione Lucia. Nel «j'accuse» leghista si censura l'inadeguatezza del titolare del ministero della Pubblica istruzione e «la disastrosa gestione della scuola che sta tenendo in tensione famiglie, studenti e personale». Si imputa al Ministro la responsabilità di non aver fornito «certezza sul proprio destino a 8 milioni di studenti». Oltre a ciò, nell'atto dipresentato a Palazzo Madama si afferma: «Il Governo non ha alibi e l'incapacità di chi lo rappresenta pesa ormai irrimediabilmentevita eformazione dei nostri ragazzi. Servono risposte immediate, non c'è ...

lalitapetila : RT @Lucaaaa01: Gas Gas, alias Toti, strumentalizza la foto dei bimbi a scuola in ginocchio accusando la Ministra Azzolina, ma in realtà è s… - franco_dimuro : RT @Lucaaaa01: Gas Gas, alias Toti, strumentalizza la foto dei bimbi a scuola in ginocchio accusando la Ministra Azzolina, ma in realtà è s… - Marghe0855 : RT @Lucaaaa01: Gas Gas, alias Toti, strumentalizza la foto dei bimbi a scuola in ginocchio accusando la Ministra Azzolina, ma in realtà è s… - jennaro69 : RT @Lucaaaa01: Gas Gas, alias Toti, strumentalizza la foto dei bimbi a scuola in ginocchio accusando la Ministra Azzolina, ma in realtà è s… - avanti_xxx : RT @Lucaaaa01: Gas Gas, alias Toti, strumentalizza la foto dei bimbi a scuola in ginocchio accusando la Ministra Azzolina, ma in realtà è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina inciampa Azzolina inciampa sulla tesi: la Lega presenta la mozione di sfiducia contro la ministra Il Tempo Azzolina inciampa sulla tesi: la Lega presenta la mozione di sfiducia contro la ministra

La Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Nel «j’accuse» leghista si censura l’inadeguatezza del titolare del ministero della Pu ...

Mozione e gazebo per allontanare il ministro. L'offensiva della Lega al vaglio di Forza Italia

Matteo Salvini lo aveva annunciato e ora la mozione di sfiducia nei confronti del ministro all'Istruzione Lucia Azzolina è pronta, anche se non ancora ufficializzata, per essere sottoposta all'esame d ...

La Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Nel «j’accuse» leghista si censura l’inadeguatezza del titolare del ministero della Pu ...Matteo Salvini lo aveva annunciato e ora la mozione di sfiducia nei confronti del ministro all'Istruzione Lucia Azzolina è pronta, anche se non ancora ufficializzata, per essere sottoposta all'esame d ...