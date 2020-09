Avellino – Arriva Mario Aiello per la categoria U17 (Di giovedì 17 settembre 2020) Avellino – Acquisto per l’Under17 Arriva Mario Aiello. Col passar dei giorni l’Avellino inserisce nuovi rinforzi nelle varie categorie giovanili. La societa’ sta cercando con grande sacrificio … L'articolo Avellino – Arriva Mario Aiello per la categoria U17 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 settembre 2020)– Acquisto per l’Under17. Col passar dei giorni l’inserisce nuovi rinforzi nelle varie categorie giovanili. La societa’ sta cercando con grande sacrificio … L'articoloper laU17 proviene da ForzAzzurri.net.

NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, dal Picerno arriva anche Pasquale Pane - bassairpinia : U.S. Avellino. Arriva l'ufficialità anche per Dossena, tassello per il reparto arretrato. Di Somma: 'Under con espe… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, dal Trapani arriva il centrocampista Aloi - settesere : Calcio C, colpo del Ravenna: dall'Avellino arriva l'esperto Ferretti #settesere #news - iamcalcioavelli : Bel colpo del Mercogliano: arriva un promettente under dall'Altavilla -