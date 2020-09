Automotive Dealer Day - Bene gli incentivi, ma occorre affrontare nuove sfide (Di giovedì 17 settembre 2020) Si è conclusa l'edizione 2020 dell'Automotive Dealer Day, che quest'anno si è svolta in forma digitale. Molti i temi affrontati: dal futuro della distribuzione auto all'impatto della crisi sanitaria sulle attività dei Dealer; dalle nuove proposte per migliorare il service alla prossime sfide della tecnologia e la gestione dei clienti in remoto. Un'edizione, questa, che è stata anche l'occasione per una profonda riflessione per il settore in un momento difficile per gli operatori e per i consumatori. Dopo la fase più buia della crisi da Covid-19" ha detto Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae, "restano fosche le prospettive dell'industria Automotive europea nonostante la ripartenza delle attività. C'è stato solo un attenuarsi ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 settembre 2020) Si è conclusa l'edizione 2020 dell'Day, che quest'anno si è svolta in forma digitale. Molti i temi affrontati: dal futuro della distribuzione auto all'impatto della crisi sanitaria sulle attività dei; dalleproposte per migliorare il service alla prossimedella tecnologia e la gestione dei clienti in remoto. Un'edizione, questa, che è stata anche l'occasione per una profonda riflessione per il settore in un momento difficile per gli operatori e per i consumatori. Dopo la fase più buia della crisi da Covid-19" ha detto Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae, "restano fosche le prospettive dell'industriaeuropea nonostante la ripartenza delle attività. C'è stato solo un attenuarsi ...

