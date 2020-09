Auto | S&P | nel 2020 vendite globali -20% | tiene solo la Cina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. – (Adnkronos) – In un mercato ‘colpito al cuore’ dai lockdown ledi veicoli leggeri quest’anno potrebbero scendere del 20% rispetto al 2019 a seguito dei blocchi per vendita e produzione dovute alla pandemia di COVID-19. E’ la stima formulata in una ricerca di S&P Global Ratings che “si basa sul calo delledel 25% nel primo semestre, uno shock senza precedenti per l’industria globale”, spiega l’analista Vittoria Ferraris.S&P prevede che ledi veicoli aumenteranno fra il 7% e 9% sia nel 2021 che nel 2022, un rimbalzo che tuttavia significa che ledimobili tra due anni saranno ancora del 6% inferiori ai volumi ...

