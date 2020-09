Atletica | Tamberi | “Volevo vincere qui a Roma | ma l’anno che conta è il prossimo”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Gianmarcoha chiuso al secondo posto la gara del salto in alto maschile del Golden Gala “Pietro Mennea” di2020. Allo Stadio Olimpico è stato l’ucraino Andriy Protsenko ad imporsi con 2.30, mentre l’azzurro si è fermato a 2.27. “Mi sarebbe piaciutoqui a” ammetteai microfoni della Rai, “ma Protsenko è stato bravissimo, ha un grande carattere. Ho fatto il possibile quest’anno, in una stagione complicata. Stasera vedere lo stadio vuoto e’ stato difficile ripensando anche alle edizioni passate. Ma lo sappiamo tutti: l’anno cheè il prossimo, fortunatamente non ho problemi fisici e mi devo preparare al meglio“.

Gianmarco Tamberi si ferma al secondo gradino del podio con la misura di 2.27 nella gara di salto in alto del Golden Gala di Roma, vinta dall'ucraino Protsenko. A fine gara, l'altista azzurro ha ammes ...17.55: Kinsey, Levchenko, Mahuchikh, Spencer e McDermott superano 1.84 al primo turno, Orcel al secondo tentativo, un errore per Vallortigara 17.50: Nell’alto femminile Vallortigara, assieme a Kinsey, ...Oggi giovedì 17 settembre è il giorno del Golden Gala 2020, edizione numero 40 del meeting di atletica leggera che si svolge presso lo stadio Olimpico di Roma, che ospita anche in questo anno molto so ...