Atletica | Golden Gala Roma 2020 | record italiano Crippa | vittoria per Scotti

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Terminata la spettacolare giornata di gare alPietro Mennea di, valevole come tappa di Diamond League dileggera. Grande Italia allo Stadio Olimpico, con Yemancapace di firmare ildei 3000 in 7:38.27, che gli vale il quarto posto dietro a Kiplimo (7:26.64), Ingebrigtsen (7:27.05) e McSweyn (7:28.02). Armand Duplantis batte invece ildel mondo dell’asta, saltando 6.15 e prendendosi così anche il primato outdoor dopo quello indoor. Al secondo posto il belga Ben Broeders (5.80, PB), mentre terzo è il filippino Ernest John Obiena (5.80, SB). Buone notizie in ottica azzurra anche dal salto in alto maschile, dove Gianmarco Tamberi ha chiuso al secondo posto con ...