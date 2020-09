Atletica | Golden Gala Roma 2020 | record del mondo di Duplantis nell’asta

Maurone : RT @atleticaitalia: #atletica +++YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO DEI 3000 METRI+++ 7:38.27 al Golden Gala!!! - GianniVEVO2021 : @SadBall Eh no. Ci ho dazn. Ma mi sa che comunque mi guardo il Golden Gala di atletica. Banderuola?? Occasionale??… - sportface2016 : #atletica #GoldenGala Roma 2020: record del mondo di Armand #Duplantis. Lo svedese salta 6.15 - Loreberna94 : RT @atleticaitalia: #atletica +++YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO DEI 3000 METRI+++ 7:38.27 al Golden Gala!!! - Romana40 : 20.01: Gemma Reekie!!! La giovane scozzese vince con il tempo di 1’59?76, seconda piazza per la norvegese Hynne in… -

Karsten Warholm dà spettacolo nei 400 ostacoli al Golden Gala 'Pietro Mennea' allo stadio Olimpico. Il fuoriclasse norvegese domina con l'eccellente tempo di 47"07, record del meeting, trionfando d ...In diretta tv su Rai 2 dalle 18.40 alle 20.25 l'edizione numero 40 del Golden Gala Pietro Mennea, allo Stadio Olimpico di Roma, tappa italiana della Wanda Diamond League, con le stelle dell'atletica m ...