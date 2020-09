Atletica | Golden Gala | Duplantis batte il record del mondo di Bubka nel salto con l’asta 6 | 15 

Eurosport_IT : DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà d… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Record del mondo salto con asta all'aperto per Duplantis Lo svedese ha saltato 6,15 m al Golden… - dariochierchia : RT @Virus1979C: Atletica, Golden Gala Roma: Duplantis record mondiale asta con 6.15. Lo svedese batte il primato di Bubka del 1994. - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà di Roma… - TaninoLugara : RT @atleticaitalia: #atletica +++YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO DEI 3000 METRI+++ 7:38.27 al Golden Gala!!! -

Serata da record allo Stadio Olimpico per il tradizionale appuntamento romano del Golden Gala. Nell’asta, Armand Duplantis (già primatista assoluto con 6,18 indoor) salta 6,15 e batte di un centimetro ...Oggi giovedì 17 settembre è il giorno del Golden Gala 2020, edizione numero 40 del meeting di atletica leggera che si svolge presso lo stadio Olimpico di Roma, che ospita anche in questo anno molto so ...ROMA - Record italiano per Yeman Crippa nei 3.000 metri al Golden Gala "Pietro Mennea" allo stadio Olimpico di Roma. L'azzurro, reduce dal primato italiano sui 5.000 realizzato dieci giorni fa a Ostra ...