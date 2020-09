Ashley Tisdale è incinta: l’annuncio con il marito Christopher French (Di giovedì 17 settembre 2020) Ashley Tisdale è in dolce attesa. L’ex stellina di Disney diventerà mamma. L’attrice e doppiatrice è rimasta incinta del suo primo figlio dal marito e musicista Christopher French. Lei stessa ne ha dato notizia con un romantico post Instagram, in cui si è immortalata con il consorte. Nessun esplicito riferimento verbale alla gravidanza (la didascalia … L'articolo Ashley Tisdale è incinta: l’annuncio con il marito Christopher French proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 17 settembre 2020)è in dolce attesa. L’ex stellina di Disney diventerà mamma. L’attrice e doppiatrice è rimastadel suo primo figlio dale musicista. Lei stessa ne ha dato notizia con un romantico post Instagram, in cui si è immortalata con il consorte. Nessun esplicito riferimento verbale alla gravidanza (la didascalia … L'articolo: l’annuncio con ilproviene da Gossip e Tv.

goldvness : ashley tisdale è incinta e io sono rimasta ferma qui - __spacebetween : RT @Lightvvoodde: ashley tisdale anche incinta regà questa quarantena è stata fatale cioè si sta formando un esercito di figli di vip tutti… - ___queenbi : RT @Daninseries: Uno studio scientifico ha stabilito che 'vecchiaia' è quel preciso momento in cui scopri che Sharpay di High School Musica… - io_sono_sfigata : RT @Daninseries: Uno studio scientifico ha stabilito che 'vecchiaia' è quel preciso momento in cui scopri che Sharpay di High School Musica… - itsmwengo : Sono così felice per Ashley Tisdale, sarà una mamma fantastica, già me la immagino a fare i balletti di Sharpay Eva… -