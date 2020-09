Ashley Tisdale è incinta | l’annuncio con il marito Christopher French

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020)è in dolce attesa. L’ex stellina di Disney diventerà mamma. L’attrice e doppiatrice è rimastadel suo primo figlio dale musicistane ha dato notizia con un romantico post Instagram, in cui si è immortalata con il consorte. Nessun esplicito riferimento verbale alla gravidanza (la didascalia della star americana così recita “Semplicemente più carino”). Quel che non è stato detto, è stato dimostrato: infatti dallo scatto si può notare un bel pancino in evidenza. Insomma, per quel che riguarda la dolce attesa non c’è alcun dubbio. Una miriade di fan hanno commentato il post. Tra questi ...