Arrivi in Sardegna | il Tar dà ragione al governo e stoppa l’ordinanza di Solinas

CAGLIARI – Sospesa dal Tar l'ordinanza della Regione Sardegna che imponeva test covid per chiunque arrivasse nell'isola. Oggi i giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso del governo proposto dall'avvocatura dello Stato. L'esecutivo aveva deciso di impugnare il provvedimento firmato dal governatore Christian Solinas, puntando sulla violazione dell'articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone.

