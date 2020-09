Arriva al cinema Lockdown all' italiana | esplode la polemica per il nuovo film di Vanzina

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Galici Grandi polemiche sui social per la nuova pellicola di Enricoincentrata sulle dinamiche delle famiglie italiane durante ilÈ bastato far uscire la locandina deldi Enricoper scatenare le polemiche sulla pellicola che sarà ala partire dal prossimo 15 ottobre.all', che può vantare un cast con attori di prim'ordine, è stato accolto con sentimenti diversi dai social, dove in queste ore sono in corso numerose discussioni sulle tematiche dele sulla trattazione delle stesse. Già il titolo ha scatenato alcune proteste. "Come cavolo si fa a fare una commedia sul?", si chiedono alcuni. nodo ...