Arriva a Roma Archi_fiera | l’appuntamento per i professionisti del settore dell’arredo casa

(Di giovedì 17 settembre 2020) Dal 23 al 25 settembre: 14 aziende esporranno negli spazi esterni dello Showroom diCiampino Un appuntamento pensato per architetti, ingeneri, geometri e designer che consentirà loro di conoscere alcune delle ultime novità neldell’arredo: dai rivestimenti e pavimenti in ceramica a quelli in legno, dai mobili bagno ai sanitari di design, passando per i sistemi termici integrati per la, tutto all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy. Si chiama Archi fiera ed è l’idea con cui Orsolini – da sempre a fianco degli architetti nella progettazione della– intende offrire alle aziende dell’opportunità di esporre e far conoscere le novità concepite e prodotte nei mesi del ...