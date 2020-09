Arrestata una portavoce NoTav: la polizia carica il presidio sotto casa sua – Video (Di giovedì 17 settembre 2020) Dana Lauriola, portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna, è stata Arrestata in casa sua alle prime ore dell’alba di oggi, 17 settembre. Diversi agenti della Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa, per prelevarla. Durante l’operazione, la polizia ha caricato i manifestanti pacifici in presidio di solidarietà fuori dal suo cancello. September 17, 2020 Il 15 settembre un piccolo corteo aveva attraversato il comune per accompagnarla a casa sua, dove era poi nato un presidio permanente «affinché non fosse sola quando verranno a prenderla per portarla in carcere». Da quel momento avevano dato vita a un presidio permanente contro ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Dana Lauriola,del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna, è statainsua alle prime ore dell’alba di oggi, 17 settembre. Diversi agenti della Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa, per prelevarla. Durante l’operazione, lahato i manifestanti pacifici indi solidarietà fuori dal suo cancello. September 17, 2020 Il 15 settembre un piccolo corteo aveva attraversato il comune per accompagnarla asua, dove era poi nato unpermanente «affinché non fosse sola quando verranno a prenderla per portarla in carcere». Da quel momento avevano dato vita a unpermanente contro ...

