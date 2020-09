Arrestata la portavoce dei No-Tav Dana Lauriola (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ stata Arrestata nella notte la portavoce dei NO Tav (movimento di critica per le infrastrutture), Dana Lauriola. Gli agenti hanno prelevato la donna a casa sua a Bussolengo per essere trasferita in carcere. Momenti di tensione si sono verificati tra gli agenti e il movimento No-Tav essi presidiavano la casa della portavoce da quando è scattato l’ordine di carcerazione. L’attivista deve scontare due anni di carcere Dana Lauriola 38 anni deve scontare due anni di carcere per i fatti avvenuti nel 2012 quando in seguito a una protesta fu bloccato il casello autostradale di Avigliana. Da una decina di giorni gli attivisti del movimento No-Tav erano appostati davanti la casa di Dana per protestare contro una “decisione ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ statanella notte ladei NO Tav (movimento di critica per le infrastrutture),. Gli agenti hanno prelevato la donna a casa sua a Bussolengo per essere trasferita in carcere. Momenti di tensione si sono verificati tra gli agenti e il movimento No-Tav essi presidiavano la casa dellada quando è scattato l’ordine di carcerazione. L’attivista deve scontare due anni di carcere38 anni deve scontare due anni di carcere per i fatti avvenuti nel 2012 quando in seguito a una protesta fu bloccato il casello autostradale di Avigliana. Da una decina di giorni gli attivisti del movimento No-Tav erano appostati davanti la casa diper protestare contro una “decisione ...

