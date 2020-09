Arera | servizi pubblici hanno garantito continuità durante il lockdown

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un importante obiettivo dichiarato lo scorso anno, era l'impegno a sviluppare una regolazione in grado di contribuire alla riduzione dei divari territoriali che nel nostro Paese, purtroppo, caratterizzano l'accesso ai. L'emergenza Covid ha aggiunto nuove sfide a quell'obiettivo. Idi pubblica utilità che questa Autorità regola e chela continuità della vita socialela fase di, sono (e saranno) il fulcro della ripresa delle attività produttive”. Lo ha detto il presidente di(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), Stefano Besseghini, nel corso della presentazione della Relazione Annuale 2020 alle Camere. ...

