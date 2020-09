Arera | 49% clienti domestici in mercato libero elettricità +3%

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Il 49% deinel 2019 si trova nelin aumento del 3% rispetto al 46,4% registrato nel 2018. Si assottiglia così la differenza dei consumi medi tra famiglie nel, mediamente 2.063 kWh/anno, e in quello tutelato, 1.869 kWh/anno, segno che se prima si sono spostati icon maggiori consumi ora il processo si sta allargando alle altre famiglie. E' quanto emerge dalla Relazione Annuale di, per i dati 2019 su elettricità, gas, acqua, rifiuti, pubblicata lo scorso luglio.

Adnkronos

A circa un anno dall'avvio dell'Anagrafica operatori del settore dei rifiuti (luglio 2019) "risultano iscritti oltre 6.500 soggetti: nell'88 per cento dei casi si ...