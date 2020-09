Apple Watch SE, smartwatch economico dalle tante funzioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Oltre al Watch di sesta generazione, Apple ha presentato anche uno smartWatch più economico – rispetto ai prezzi dell’azienda ovviamente – che cerca di raggruppare tutte le esperienze passate, riproponendole ad un prezzo più contenuto: parliamo dell’Apple Watch SE, una soluzione davvero interessante, che consentirà a molti appassionati del brand della Mela morsicata di godere di tante funzioni avanzate senza dover acquistare un costoso Watch 6. Apple Watch SE possiede anzitutto un display più grande rispetto al vecchio Serie 3 (che ancora resiste nel listino ufficiale a 229 euro) ed è leggermente più piccolo di quello presente su Serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Oltre aldi sesta generazione,ha presentato anche uno smartpiù– rispetto ai prezzi dell’azienda ovviamente – che cerca di raggruppare tutte le esperienze passate, riproponendole ad un prezzo più contenuto: parliamo dell’SE, una soluzione davvero interessante, che consentirà a molti appassionati del brand della Mela morsicata di godere diavanzate senza dover acquistare un costoso6.SE possiede anzitutto un display più grande rispetto al vecchio Serie 3 (che ancora resiste nel listino ufficiale a 229 euro) ed è leggermente più piccolo di quello presente su Serie ...

BrunoRuffilli : Apple allarga il suo ecosistema con Watch SE e iPad Air @caro_milanesi per @LaStampa lahttps://www.lastampa.it/rub… - killermedia : Apple Watch Series 6, misurando il Battito cardiaco e Livelli O2, può indicare segnali precoci di problemi respirat… - cheregazzina : raga ho comprato l’apple watch, avete foto particolari dei ragazzi da mettere come sfondo? - deepinmy_bones : Voglio l’apple watch basta - VictimOfIllusio : #NowPlaying Profondo Rosso (Goblin cover song by Peter Hamer): #AppleMusic : -