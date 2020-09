(Di giovedì 17 settembre 2020)per aver difeso una ragazza. Il: “Rifarei tutto”.– E’ diventato un eroe nazionale l’che è statoper aver difeso una ragazza dalle violenze del fidanzato. Il video ha fatto il giro del mondo. Nel filmato si vede il 73nne che viene reso a pugni e calci per essersi intromesso in un litigio della coppia. Un intervento che molto probabilmente ha salvato la vita alla giovane visto che il ‘compagno l’aveva presa per il collo e inveiva contro di lei. Ad aggredirlo è stato un 25enne di origini ungheresi con precedenti per tossicodipendenza. “Lo rifarei” Nessun passo indietro da parte ...

salvosottile : Vittorio Cingano, l’anziano picchiato a Vicenza. «Salvare quella ragazza era un obbligo morale» -… - giornalettismo : Riceve il plauso di ogni parte politica ma l'ingegnere di 73 anni picchiato a #Vicenza per aver difeso una donna a… - NewsMondo1 : Anziano picchiato a Vicenza. Il 73enne: “Avevo l’obbligo morale di salvare la ragazza” - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Vittorio Cingano, l’anziano picchiato a Vicenza. «Salvare quella ragazza era un obbligo morale» Ai nostri microfoni le d… - mariamacina : Anziano picchiato a Vicenza, parla dall'ospedale Vittorio Cingano: 'Lo rifarei' - La Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano picchiato

la Repubblica

Un anziano di 83 anni pestato in strada si trova ora all’ospedale Cardarelli per i traumi riportati nella violenta aggressione. L’episodio, su cui i carabinieri stanno provando a fare luce, si è consu ...Ultime notizie, ultim’ora oggi. Oms lancia allarme su Europa “svegliatevi, la pandemia Covid-19 è in crescendo”. Francia, +10mila contagi; Spagna +11mila Mentre in Italia la situazione del coronavirus ...19:03Covid19, positiva infermiera nel reparto di Geriatria dell’Ingrassia ricoverata in ospedale 19:01"Così l'avvocato ha truffato più di 21 mila euro a un'anziana malata e a due operai" 18:37Livatino ...