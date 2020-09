Annalisa Chirico contro i grillini: «Stanca di essere insultata, ora li querelo». Ecco cosa scrivono (video) (Di giovedì 17 settembre 2020) La giornalista del Foglio Annalisa Chirico querela un gruppo sostenitore dei 5S. «I grillini insultano? E io querelo». La Chirico dice basta agli insulti “irripetibili” che riceve su un gruppo dedicato a Conte, Di Maio e Di Battista e popolato da 30mila sostenitori del Movimento 5 Stelle. «In rete valgono le regole della vita reale, chi diffama ne risponde. No alla censura web, sì all’azione giudiziaria (meglio se efficace e tempestiva)», ha spiegato la giornalista che poi in un video ha mostrato l’atto di querela. Annalisa Chirico: «Stanca di ricevere insulti» «Ce l’ho tra le mani, sono Stanca di ricevere insulti che neanche si oserebbero ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) La giornalista del Foglioquerela un gruppo sostenitore dei 5S. «Iinsultano? E io». Ladice basta agli insulti “irripetibili” che riceve su un gruppo dedicato a Conte, Di Maio e Di Battista e popolato da 30mila sostenitori del Movimento 5 Stelle. «In rete valgono le regole della vita reale, chi diffama ne risponde. No alla censura web, sì all’azione giudiziaria (meglio se efficace e tempestiva)», ha spiegato la giornalista che poi in unha mostrato l’atto di querela.: «di ricevere insulti» «Ce l’ho tra le mani, sonodi ricevere insulti che neanche si oserebbero ...

La7tv : #coffeebreak 'Sono misure cautelari, non non mi piace la facilità con cui si lanciano i nomi sui giornali' - SecolodItalia1 : Annalisa Chirico contro i grillini: «Stanca di essere insultata, ora li querelo». Ecco cosa scrivono (video)… - GMarcuccio : RT @Libero_official: 'Basta diffamazione in rete, ora querelo': le gravissime offese del gruppo pro-#M5s ad Annalisa Chirico - trevi_vito : RT @AlessioPiretti: Annalisa Chirico querela il gruppo pro-M5s: 'Offese irripetibili', il video-choc contro la giornalista - aspettaaspetta : RT @AlessioPiretti: Annalisa Chirico querela il gruppo pro-M5s: 'Offese irripetibili', il video-choc contro la giornalista -