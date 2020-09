Anna Lou Castoldi, chi è la new entry di «Baby 3» (Di giovedì 17 settembre 2020) È decisamente figlia d'arte, Anna Lou Castoldi, nel senso che tra genitori e nonni, il suo DNA non è proprio consueto. Da ieri la diciannovenne è la nuova star di Baby 3, in cui interpreta Aurora, una delle new entry nel cast della stagione finale della serie Netflix italiana, ed è uno dei nomi più cercati online. Anna Lou Castoldi 1.jpgBaby (L to R) Anna LOU Castoldi as AURORA in episode 306 of Baby Cr. FRANCESCO BERARDINELLI/NETFLIX © 2020NetflixDel resto, i suoi genitori sono Asia Argento e Morgan, mentre i nonni materni sono nientepopodimeno che Dario Argento e Daria Nicolodi. Insomma, di arte, nel patrimonio genetico di Anna Lou, ce n'è ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 settembre 2020) È decisamente figlia d'arte,Lou, nel senso che tra genitori e nonni, il suo DNA non è proprio consueto. Da ieri la diciannovenne è la nuova star di3, in cui interpreta Aurora, una delle newnel cast della stagione finale della serie Netflix italiana, ed è uno dei nomi più cercati online.Lou1.jpg(L to R)LOUas AURORA in episode 306 ofCr. FRANCESCO BERARDINELLI/NETFLIX © 2020NetflixDel resto, i suoi genitori sono Asia Argento e Morgan, mentre i nonni materni sono nientepopodimeno che Dario Argento e Daria Nicolodi. Insomma, di arte, nel patrimonio genetico diLou, ce n'è ...

